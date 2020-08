L’ex Miroglio passa ad Agromed. Siglato il comodato gratuito

Un nuovo passo avanti per l’investimento Agromed a Castellaneta. E’ stato siglato il contratto di comodato gratuito che concede alla società guidata dal

presidente Vincenzo Cesareo l’utilizzo dello stabilimento ex-Miroglio

per l’avvio dell’impianto agroindustriale.

Il contratto, siglato per conto del Comune di Castellaneta dall’arch.

Pasquale Dalò, responsabile del settore Patrimonio dell’ente, consente

ad Agromed di avviare una serie di atti e procedure utili all’inizio dei

lavori di rifunzionalizzazione dello stabilimento, tra cui l’assunzione

a tempo indeterminato di 28 unità tra il cosiddetto bacino ex Miroglio,

in virtù dell’accorso stipulato lo scorso 30 aprile al Ministero dello

Sviluppo Economico e gli altri attori istituzionali intervenuti, tra cui

Comune, Regione Puglia e sindacati.





Il prossimo passo verso la rifunzionalizzazione dello stabilimento, si

terrà nelle prossime settimane con la bonifica delle aree, a cura Comune

di Castellaneta, in quanto, come è noto, l’intera area sulla quale

insiste l’opificio industriale risulta essere sottoposta a sequestro

giudiziario da parte della Procura della Repubblica di Taranto, a

seguito della convalida del provvedimento di sequestro operato dalla

Guardia di Finanza, proprio in relazione alla contestazione di reati

ambientali, con affidamento della custodia dei beni ad un funzionario

del Comune di Castellaneta.

“Si tratta di un operazione complessa – commenta il sindaco di

Castellaneta Giovanni Gugliotti – non ci nascondiamo certo dietro un

dito, ma siamo vicini al raggiungimento di un risultato tanto sperato

per anni, quello di uscire dall’empasse della vertenza Miroglio e

garantire una ricollocazione lavorativa. Un ringraziamento

va ad Agromed, per aver scelto di investire qui e in un settore

strategico per Castellaneta come l’agricoltura, nel quale il territorio

esprime già altre eccellenze, come certificato anche dal recente

riconoscimento di Spighe Verdi, la bandiera blu del mondo agricolo,

assegnata dalla Fee”.

“Oggi aggiungiamo un ulteriore tassello del percorso iniziato con il

Comune da quasi un anno – aggiunge il presidente di Agromed Vincenzo

Cesareo – una vera e propria pietra miliare in quanto diventiamo in

qualche modo titolati a perseguire le azioni necessarie ad ottenere la

proprietà dello stabilimento e dare inizio ai lavori. Abbiamo

sottoscritto degli impegni con i lavoratori e l’Amministrazione comunale

che intendiamo rispettare. Impegni che facciamo in un momento

particolare dell’economia tarantina, con diversi stakeholder che

nutrono grandi aspettative per la buona riuscita di Agromed, che può

diventare nel breve un fiore all’occhiello per la nostra agroindustria,

un connubio fra agricoltura e industria per far si che il nostro

territorio sia affrancato dalle economie del passato e possa dedicarsi

alle sue naturali vocazioni”.