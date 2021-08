Libri e musica in riva al mare, “Fringuella” domani sera al Tridakna Beach

Una serata con molti ingredienti: libri, musica, drink. Sarà presentato il 5 agosto 2021, alle 20, sulla terrazza del Tridakna Beach (Marina di Taranto, Litoranea Ionico-Salentina), il libro “FRINGUELLA” (Altrimedia Edizioni di Matera) del giornalista e nostro direttore Michele Tursi.

Oltre all’autore interverranno Gabriella Lanzillotta, direttrice di Altrimedia e Maurizio Gravina, speaker e conduttore radio e tv. Dopo la presentazione, la terrazza sul mare e la spiaggia sono a disposizione per ascoltare buona musica e gustare drink & food.





Il libro racconta le vicende di una famiglia della città vecchia di Taranto in un arco di tempo compreso tra il 1934 e il 1943. Una galleria di personaggi popolari immersi in un contesto segnato da vicende drammatiche: la Notte di Taranto, l’Armistizio e l’arrivo degli Alleati, le picconate di Mussolini nella città vecchia. “Fringuella” è il nomignolo della mamma dell’autore. Proprio i suoi racconti hanno ispirato le storie presenti nel romanzo.

Per Tursi questa non è la prima esperienza narrativa, ma è il primo libro “in solitaria”. I precedenti “Le mani di Persefone” (Besa editore) e “I giorni di Taranto” (Scorpione editrice), sono entrambi realizzati a quattro mani.

“Fringuella” è in vendita in libreria, oppure online: https://www.altrimediaedizioni.com/shop-altrimedia/fringuella/