Libri e promozione della lettura, un bando del Ministero della Cultura

Il Comune di Taranto, in qualità di ente capofila del Sistema Bibliotecario Polo TA1, partecipa al bando promosso dal Ministero della Cultura che mette a disposizione un Fondo per la promozione della lettura, della tutela e della valorizzazione del patrimonio librario.

L’iniziativa è rivolta a proposte progettuali da elaborare attraverso una co-progettazione e gestione in forma associata finalizzate a migliorare la qualità, la quantità e le modalità di accesso dei servizi offerti agli utenti, in una logica di sistema che consideri la “biblioteca” strumento di crescita e di sviluppo per la collettività.





Le attività devono essere finalizzate anche alla riorganizzazione e all’incremento dell’efficienza dei sistemi bibliotecari e programmate prevalentemente presso le sedi delle biblioteche aderenti al Polo TA1, presenti nella provincia di Taranto.

Le azioni progettuali proposte devono mirare, pertanto, ad una più puntuale e accurata catalogazione e aggiornamento delle risorse bibliotecarie e ad un più agevole accesso alla biblioteca da parte della società che quotidianamente si confronta con la lettura.

La lettura intesa non solo come fonte di apprendimento, ma anche come possibilità comunicativa, in considerazione dell’ampliamento del numero di ore erogate nelle quali poter usufruire dei servizi offerti, e della capacità di accoglimento che tali sedi svilupperanno verso l’utente e le sue richieste.

Il bando è disponibile nella sezione “avvisi” del sito internet del Comune di Taranto.