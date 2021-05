Libri, “Una città e i suoi mari, Taranto tra storia e memoria”

Il circolo di Taranto di Legambiente ha deciso di patrocinare moralmente la pubblicazione del libro “Una città e i suoi mari, Taranto tra storia e memoria”, di Cataldo Portacci (Scorpione Editrice).

“Cataldo Portacci – spiega una nota stampa dell’associazione – è forse il socio più anziano di Legambiente in Italia. Lo scorso anno gli abbiamo conferito la tessera onoraria come riconoscimento di un impegno che dura da decenni e che si rinnova ogni anno quando telefona per chiedere la nuova tessera dell’Associazione”.





“In questa opera – spiega Legambiente – Portacci allarga il suo sguardo dalla Città Vecchia, protagonista di altri suoi scritti, al quartiere di Porta Napoli, cui è dedicato il primo capitolo – Porta Napoli ieri e oggi: una periferia da rivalutare – un luogo che appare oggi desertificato, ma che costituisce una cerniera tra Mar Grande e Mar Piccolo, una porzione di territorio strategica in un progetto di riqualificazione di Taranto”.

Della Pesca e mitilicoltura in Mar Piccolo e Mar Grande, cui è dedicato il secondo capitolo, Cataldo Portacci è un grandissimo esperto. “Conosce e sa raccontare con la vivacità e l’arguzia – aggiunge l’associazione ecologista – il gusto per l’espressione dialettale unito alla correttezza scientifica che lo contraddistinguono, una fucina di aneddoti e ricordi relativi alle attività tradizionali del capoluogo ionico”.

Il terzo e ultimo capitolo del libro è dedicato ai Personaggi caratteristici del ‘900. Pescatori, mitilicoltori e artigiani tarantini. “Arricchito da una serie di belle foto, esso è un contributo a quella sorta di storia sociale della Taranto marinaresca (e non solo) che Cataldo sta scrivendo fin dai suoi primi libri”.