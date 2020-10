Sono 10.010 i nuovi casi di coronavirus registrati oggi sulla base di 150mila tamponi in Italia (i dati).

Le persone ricoverate aumentano di 434 unità rispetto a ieri. In terapia intensiva 50ricoveri in più di ieri, adesso sono 638 in totale. La Lombardia è la regione con il maggior incremento: 2.419positivi in un giorno. Aumento di contagiati anche in Campania con 1.261 contagiati, registrati oggi. Altre 8 regioni segnano più di 500 casi in 24 ore.