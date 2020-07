Live Aid, l’irripetibile concerto di 35 anni fa

Phil Collins, per esempio, cantò a Wembley e poi con si fiondò con il concorde negli Usa per dare il bis poche ore più tardi. Ecco il Live Aid, irripetibile concerto dei due mondi.

E’ il 13 luglio del 1985 quando Bob Geldof, leader e voce dei Boomtown Rats, organizza con Midge Ure degli Ultravox, il Live Aid. Settanta dei più affermati rocker del mondo si esibiscono al Wembley di Londra e e al John Kennedy di Philadelphia: 16 ore di diretta televisiva che diventeranno una leggenda seguita da oltre due miliardi di telespettatori, in 150 Paesi. Si raccolgono fondi per l’Africa, in particolare per la carestia etiope.





Status Quo… Spandau Ballet… Joan Baez… Elvis Costello… B. B. King… Run-DMC, Phil Collins… Sting… Bryan Adams, U2, Beach Boys… Dire Straits e la storica esibizione dei Queen che adesso è praticamente è un film nel film dedicato alla band inglese. Quindi Elton John, e poi sempre tra Usa e GB, Usa David Bowie, Madonna Paul McCartney, Neil Young, Eric Clapton, Led Zeppelin, Cher, Mick Jagger, Tina Turner, Bob Dylan, Lionel Richie … Tutto indelebile.