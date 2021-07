Live Evo Festival, appuntamento con il jazz a San Simone (Crispiano)

Si scaldano i motori per il prossimo evento di Live Evo Festival. Il secondo appuntamento, martedì 27 luglio, sarà con Michele Fazio Trio presso il Caffè del borgo in Piazza Martellotta 1 a San Simone (frazione di Crispiano) a partire dalle 21.30.

Un concerto gratuito che vedrà il jazz europeo di Michele Fazio (piano), Giorgio Vendola (contrabbasso) e Mimmo Campanale (batteria, già collaboratore di Sergio Rubini). Acrobata nella vita e nella musica, Michele Fazio è l’esempio di un musicista eclettico capace di spaziare dal jazz, alla musica classica, alle colonne sonore.





Intanto, il primo spettacolo “Ci vuole orecchio. Elio canta e recita Enzo Jannacci” è stato un tripudio di colori, musica e riflessioni: il pubblico si è entusiasmato alla Masseria Quis ut deus tra circo, teatro e canzone, con le note del mitico Jannacci e l’interpretazione di uno straordinario artista come Elio.

Live Evo Festival prevede sette eventi dal vivo di stampo artistico, altrettanti momenti divulgativi e scientifico-culturali, nel segno del simbolo della Puglia: l’ulivo e l’olio extra-vergine d’oliva, quell’EVO da cui prende nome il Festival. La quarta edizione, ideata e gestita dall’associazione temporanea di scopo composta da Sofy Music, Green Academy e Pura Puglia Srl, sarà sostenuta dall’avviso pubblico “Custodiamo cultura in Puglia 2021” (FSC 14-20: Patto per la Puglia – Misure di sviluppo per lo spettacolo – D.G.R. n. 1570/2020 – A.D. 499/2020).

Il partenariato diffuso annovera il Comune di Crispiano, il GAL Magna Grecia con sede a Grottaglie, il Forum regionale per l’Agricoltura sociale, la coop. sociale di comunità Borgo Ajeni di San Michele Salentino, l’Istituto comprensivo Marconi di Palagianello, il Circolo Arci-Uisp Mariella Leo di Crispiano, la Pro Loco di Montemesola, la condotta Slow Food Trulli e Grotte di Martina Franca e Crispiano. Gli eventi Si terranno tra Crispiano, Montemesola, Grottaglie e Palagianello, i momenti più significativi di questo cartellone tra luglio e il prossimo novembre.