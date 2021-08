Live Evo Festival, nuovo appuntamento alla Masseria Quis ut Deus di Crispiano

Saranno i giovani musicisti della Green Academy Music & Art di Crispiano i protagonisti del terzo appuntamento del Live Evo Festival. Domani, martedì 3 agosto, alle ore 19.30 presso la Masseria Quis ut Deus di Crispiano (TA, S.P. 49 di “Pilano”, strada vecchia San Simone-Martina Franca) gli allievi e le allieve della scuola musicale si esibiranno per l’evento artistico e socio-culturale, con i Maestri Martino De Cesare, Tony Semeraro ed Emanuele De Vittorio.

Trentuno musicisti di varie fasce d’età, diversi generi musicali, tre band e circa 100 persone sono gli ingredienti della serata che si prospetta adrenalinica per i giovani allievi e non solo. Con l’esperienza pluriennale di due artisti come Martino De Cesare e Tony Semeraro, che per anni si sono occupati di musica, cinema e teatro, avendo all’attivo diverse produzioni e vantando collaborazioni nazionali ed internazionali, con l’ausilio del terzo socio fondatore Giovanni Mosca per il Management e la collaborazione di valenti insegnanti, nasce la “Green Academy Music & Art”. (Associazione culturale no-profit).





Live Evo è la prima rassegna artistica e socio-culturale dedicata all’Olio d’Oliva. Il Live Evo Festival porta sette eventi dal vivo di stampo artistico, altrettanti momenti divulgativi e scientifico-culturali, pensati nel segno del simbolo di cui la nostra regione ne ha fatto bandiera ufficiale, l’ulivo e il suo oro giallo-verde, l’olio extra-vergine d’oliva, quell’EVO da cui prende nome il Live Evo Festival.

Già prenotabili online sul sito www.postoriservato.it i biglietti dei prossimi appuntamenti previsti ad agosto, nomi importanti alla Masseria Quis ut Deus: domenica 8 agosto l’attore tarantino Massimo Cimaglia porterà lo spettacolo teatrale comico “Sei di Taranto?…ma di Taranto Taranto?”. Giovedì 19 agosto Toti e Tata con “Il cotto e il crudo”, risate e riflessioni leggere e ironiche nella reunion del duo comico Emilio Solfrizzi e Antonio Stornaiolo. Sabato 21 agosto Enzo Avitabile in “Acoustic World”, i Sud esplorati negli ultimi 12 anni di produzione discografica di Avitabile (voce, arpina, fiati, tamburo) in un concerto acustico insieme con Gianluigi Di Fenza (chitarra & elettronica) ed Emidio Ausiello (percussioni).