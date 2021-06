Lost in education Unicef Italia, domani a Taranto la firma del Patto Educativo

“La sottoscrizione del Patto educativo di Comunità è un atto che suggella il lavoro di emersione del capitale sociale ed educativo, esito del processo di mappatura partecipata dei ragazzi e delle ragazze delle due scuole coinvolte ma è anche l’avvio di un processo di co-progettazione con la scuola e gli attori di comunità educante, che vede protagonisti gli stessi minorenni” si legge nela nota di presentazione inviata da Tiziana Magrì, Community Manager ARCIRAGAZZI Nazionale.

Domani, venerdì 11 giugno, alle ore 13, a Palazzo di Città, la Comunità Educante di Taranto firma il Patto Educativo del progetto Lost in Education di Unicef Italia. Lost in education è un progetto del Comitato Italiano per l’UNICEF – Fondazione ONLUS cofinanziato dall’impresa sociale Con i Bambini nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile ed è realizzato a Taranto in partenariato con Istituto Comprensivo Statale “G. C. Viola” e Istituto Comprensivo “Europa – Alighieri” e Arciragazzi Nazionale.