Luci blu e atmosfera da night club al Taranto Jazz Festival. Ieri Tosca sul palco

Luci blu e atmosfera da night club. Ieri è toccato a Tosca Donati, interprete raffinata, animare la seconda serata del Taranto Jazz Festival. La rassegna ha trasformato Piazza Castello in un jazz club all’aperto di grande suggestione.

La manifestazione è organizzata dal musicista tarantino Antonio Oliveti e dal Comune di Taranto, in collaborazione con Due Mari Wine Fest. Tosca, vincitrice recentemente di due Targhe Tenco, è stata la madrina del Taranto Jazz Festival; dal capoluogo ionico infatti è partito il suo tour estivo “Direzione Morabeza”. Nel prossimo mese di dicembre l’artista debutterà con il suo nuovo spettacolo.





Stasera ultimo concerto in piazza Castello con il duo composto da Vince Abbracciante (giovane nuovo talento della fisarmonica) e dall’argentino Javier Girotto. I due artisti propongono una musica originale, regalando nuovi ponti tra il jazz, il folclore, il tango. Particolarità del Taranto Jazz Festival è quella che gli spettatori assistono ai concerti comodamente seduti, sorseggiando vino pugliese e gustando un buon aperitivo.

Prima dell’inizio delle tre serate, prevista la possibilità di partecipare al Taranto Jazz Festival on Board. Due Mari WineFest in collaborazione con Jonian Dolphin Conservation organizzano, infatti, escursioni in mare con aperitivo e musica live a cura di Larry Franco Duo, Alessandra Sulpasso Duo, Andrea Musci Duo. Ecco la foto gallery gentilmente concessa da Aurelio Castellaneta