Maltempo, danni allo stabilimento di San Pietro. Domani a Taranto niente idrovie

Domani – domenica 5 luglio – sarà sospeso il servizio di idrovie di “Kyma Mobilità – Amat” per l’Isola di San Pietro. Lo annuncia la stessa azienda.

Lo Stabilimento Elioterapico della Marina Militare sarà infatti chiuso per una giornata per consentire di valutare i danni e avviare i lavori per ripristinare completamente la struttura.





‘Durante il fortunale abbattutosi – nel pomeriggio di sabato 4 luglio – sull’Isola di San Pietro i bagnanti, messi in sicurezza dal personale della Marina Militare, sono stati riportati a Taranto dalle motonavi “Clodia” e “Adria” di “Kyma Mobilità Amat” – si legge nella nota aziendale – nell’occasione gli equipaggi delle motonavi hanno dimostrato grande professionalità navigando in sicurezza nonostante le avverse condizioni meteomarine e, tra l’altro, hanno anche segnalato la posizione di un gommone in chiara difficoltà – con un uomo e tre bambini a bordo – che è stato poi soccorso’.

Domani sarà invece effettuata regolarmente l’escursione turistica serale delle motonavi di “Kyma Mobilità Amat” con partenza alle ore 20.00 da Piazzale Democrate.

Tutti i biglietti emessi con validità 5 luglio 2020 saranno rimborsati presso l’agenzia di “Kyma Mobilità Amat” che li ha venduti, precisano dall’azienda. “Inoltre, tutti coloro che hanno un abbonamento emesso per la quindicina 05–19 luglio, potranno richiedere presso l’Ufficio vendite Amat, in via D’Aquino n.21, un biglietto gratuito per una giornata a propria scelta, compatibilmente con la disponibilità di posti. Nessun rimborso sarà invece dovuto per gli utenti con biglietto valido il giorno 4 luglio 2020”.