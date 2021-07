Margarito, il capitano di lungo corso suona la carica

(foto diffusa dall’Ufficio Stampa del Real Statte) Sedici lunghe stagioni, Valentina Margarito rinnova con l’Italcave Real Statte dove ha vinto tutto e adesso vuole continuare la sua avventura, provando ad alzare al cielo, con la fascia al braccio, qualcosa di importante.

“Le emozioni sono sempre nuove – spiega il capitano e numero 1 dell’Italcave, che milita nella serie A di fustal femminile – da quando ero bambina fino a diventare donna, con la stessa maglia sulle spalle e con rinnovate responsabilità da avere. È davvero come se fosse il primo giorno. Sono fiera ed onorata di restare qui a Statte, anzi resterò finchè avrò voglia di giocare perché desidero terminare, un giorno lontano, la mia carriera qui. Non riesco a vedermi con un’altra maglia. Obiettivi? Mi auguro di arrivare nei momenti più importanti al massimo della forma – auspica il capitano – in modo tale da tentare l’assalto a un trofeo”.





Campionato sempre più competitivo, bisogna essere sul pezzo sin dall’inizio della stagione partendo dalla preparazione. “Se vogliamo alzare al cielo un trofeo dobbiamo dare il massimo sin dal primo istante dell’annata. Lo scorso anno – ricorda il capitano – nonostante le tante difficoltà, abbiamo raggiunto due semifinali. Non era semplice e scontato. È il coronamento al lavoro societario basato sulla continuità e rafforzamento, così come sta facendo il club in questa annata. Questa squadra non ha un leader – chiude Margarito – è una famiglia che cerca di trovare le soluzioni migliori in ogni momento, bello e brutto. Deve rimanere tale, perché questa è la vera forza dell’Italcave Real Statte che trasferirò alle nuove ragazze che faranno parte della squadra.”