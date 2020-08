Marina di Taranto, cinema in spiaggia, film sotto le stelle… sdraiati sul lettino

Cinema in spiaggia, film da vedere sotto le stelle, sdraiati sul lettino. Si intitola “Cinema sul lettino” la rassegna ideata e realizzata da La Spiaggetta Club Marina di Taranto. L’iniziativa è organizzata con la collaborazione del

teatro Orfeo (patrocinio Apulia Film Commission, Regione Puglia, Comune di Taranto): il programma è cominciato nella serata di sabato 8 agosto con la proiezione del film “Un giorno di pioggia a New York”.

“Il cartellone allestito dai fratelli Adriano e Luciano Di Giorgio – spiega una nota stampa – prevede in totale 14 titoli dell’ultima stagione cinematografica (alcuni non erano neppure approdati nei cinema) e non solo. Si viaggerà con la tempistica di due film alla settimana da vedere comodamente sdraiati sui lettini dello stabilimento ionico il martedì e il sabato (tranne alcune eccezioni). L’ultimo appuntamento è previsto il 19

settembre”.





In cartellone due appuntamenti con il cinema dedicato alla città di Taranto: “Il Grande Spirito” di Sergio Rubini in programma il 6 settembre e “Iaco”, il corto dedicato alla storia di Erasmo Iacovone, centravanti del Taranto scomparso preococemente, che sarà proiettato il 29 agosto e il 6 settembre prima del film delle 21. Il prossimo momento della rassegna è previsto martedì 11 agosto con il “Pinocchio” di Roberto Benigni. “La Spiaggetta Club” è in Contrada Morroni Nuovi, Marina di Taranto (Isola

Amministrativa).

L’iniziativa dei fratelli Di Giorgio ha ricevuto il plauso del vicesindaco di Taranto e assessore alla cultura Fabiano Marti. “L’Amministrazione Comunale – riferisce la nota stampa riportando le parole di Marti – sarà sempre al fianco di imprenditore del valore dei fratelli Di Giorgio che investono sul territorio per iniziative di qualità, legate alla cultura. Ne siamo davvero lieti, come Amministrazione Comunale stiamo lavorando tanto per dare più forza alla Marina di Taranto, così denominata grazie all’intuizione del sindaco Rinaldo Melucci. La rassegna è di altissimo livello, ricca di film di nuova uscita, alcuni non usciti per il blocco Covid”. Per informazioni sui film e prenotazioni è disponibile il numero 3397009422.

IL CALENDARIO DELLE PROIEZIONI (ore 21)

8 agosto “Un giorno di pioggia a New York”

11 agosto “Pinocchio”

15 agosto “Gli anni più belli”

18 agosto “Jojo Rabbit”

22 agosto “Mio fratello rincorre i dinosauri”

25 agosto “Sonic”

29 agosto “L’immortale” (“Iaco” alle 20)

1 settembre “La famiglia Addams”

6 settembre “Il grande spirito” (“Iaco” alle 20)

8 settembre “Villetta con ospiti”

12 settembre “Bombshell”

15 settembre “Il mistero Henri Pick”

19 settembre “Cena con Delitto”