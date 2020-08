Marina di Taranto, installato un nuovo autovelox sulla litoranea

Occhio ai limiti di velocità sul tratto di litoranea salentina indicato come Marina di Taranto (isola amministrativa del comune capoluogo). Nei giorni scorsi è stata installata una postazione fissa di autovelox, nei pressi di lido Checca.

Contestualmente, la Polizia Locale è intervenuta per ripristinare i cordoli che definivano gli stalli riservati ai disabili, divelti dai vandali nei giorni scorsi. In una nota stampa il Comune di Taranto parla del nuovo autovelox come “uno strumento utile per regolare traffico e viabilità, riducendo sensibilmente il rischio per i fruitori del litorale”.





Lo stesso sindaco Rinaldo Melucci ribadisce l’attenzione del Comune nei confronti dell’isola amministrativa “cui abbiamo dato un’identità battezzandola Marina di Taranto – spiega – e che sta ricevendo attenzioni che mancavano da decenni. L’installazione di questa apparecchiatura consentirà di aumentare il grado di sicurezza di chi frequenta il litorale, molto spesso raggiungendo a piedi le numerose spiagge presenti. È una novità che i residenti hanno salutato con particolare entusiasmo”.