Marina di Taranto, tolleranza zero per chi occupa il posto auto riservato ai disabili

Marina di Taranto è di competenza del Comune capoluogo, è il tratto di costa orientale che va dalla zona Tridakna, per intenderci, a quella dell’Ultima Spiaggia (leggi qui). Dunque, per qualsiasi esigenza riferita alla viabilità va contattato il comando di Polizia Locale di Taranto.

E bene hanno fatto alcuni cittadini, domenica scorsa, a chiamare gli agenti per denunciare l’occupazione abusiva (per esempio) di alcuni posti auto riservati ai disabili. «Purtroppo già in questi giorni – ha rilevato l’assessore alla Polizia Locale Gianni Cataldino – abbiamo registrato casi di inciviltà con l’occupazione di questi stalli senza autorizzazione. Abbiamo sanzionato e rimosso questi veicoli e continueremo a farlo. Il rispetto delle norme, il senso civico, sono strumenti di crescita di un territorio ed essi stessi costituiscono un tassello della capacità di attrazione turistica della nostra terra. Se per farlo dovremo intervenire con fermezza non esiteremo, perché la serenità dei cittadini è uno degli obiettivi che questa amministrazione vuole raggiungere».