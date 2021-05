MarTA riapre, prenotazione e pagamento on line: ecco come

Il MArTA riapre al pubblico mercoledì prossimo 12 maggio, inaugurando la sua piattaforma di e-ticketing che consente la prenotazione e il pagamento on-line del biglietto.

“La piattaforma di e-ticketing permetterà la visita in piena sicurezza secondo le prescrizioni anti-contagio” spiega la direttrice, Eva Degl’Innocenti. Gli ingressi per un massimo di 15 persone ogni 30 minuti, saranno effettuati con il controllo digitale dei biglietti. Acquistando il biglietto on line si potrà stampare ed esibire all’ingresso o mostrare attraverso il proprio smart-phone il codice della prenotazione e del pagamento avvenuto. L’ingresso avverrà con prenotazione obbligatoria e pagamento del biglietto unicamente on-line sul sito web del MArTA.





“La riapertura del MArTA coincide anche con il secondo approdo stagionale dei croceristi nel porto di Taranto – evidenziano dal MarTA, consentendo così l’arricchimento dell’offerta culturale della città”. Dal martedì al sabato il biglietto potrà essere acquistato entro un’ora prima dell’orario di visita desiderato. La domenica e i festivi la prenotazione e l’acquisto dovranno avvenire entro il giorno precedente la visita al Museo

Il Museo è aperto dal martedì al sabato dalle ore 8,30 alle ore 19,30, con ultimo accesso alle ore 17,30; la domenica dalle ore 9,00 alle ore 13,00 (ultimo accesso della mattina alle ore 11,00) e dalle ore 15,30 alle ore 19,30, con ultimo accesso alle ore 17,30. Il lunedì è riservato ai gruppi (un gruppo è costituito da un numero minimo di 3 persone e da un numero massimo di 15 persone). Il lunedì il Museo è aperto dalle ore 8,30 alle ore 19,30, con ultimo accesso alle ore 17,30.

Qui i biglietti: www.museotaranto.beniculturali.it