Un piccolo passo verso l’agognata normalità. L’obbligo dell’uso della mascherina all’aperto, in vigore in Italia dallo scorso ottobre, dovrebbe cadere il 28 giugno prossimo, giorno in cui il Governo prenderà formalmente atto del parere del Cts.

Resterà la necessità del distanziamento, dunque dovrebbe sarà indicata l’opportunità di esserne sempre e comunque muniti, anche all’aperto. La novità riguarda ovviamente la zona bianca. Non resta che attendere il provvedimento per conoscerne i dettagli.