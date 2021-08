Massimo Cimaglia racconta Taranto al Live Evo Festival

Risate e tarantinità per il quarto appuntamento della rassegna Live Evo Festival: dopo aver girato tutta Italia, Massimo Cimaglia porta il suo «Sei di Taranto? Ma…di Taranto Taranto?» nella masseria Quis ut Deus di Crispiano (TA, S.P. 49 di “Pilano”, strada vecchia San Simone-Martina Franca) domenica 8 agosto alle 21:30.

Un’occasione per sorridere e riflettere, assistendo ad una performance esilarante accompagnata dalla mimica di Cimaglia e l’interazione con gli spettatori. In primo piano spaccati di vita in cui tutti i tarantini, e non solo, si possono ritrovare. Uno spettacolo verace, ironico, pungente, ma anche commovente. Un continuo alternarsi di frasi tipiche, situazioni comiche e cartoline che promuovono la città. Ironia, personaggi singolari e divertenti, ma anche momenti di poesia con versi di autori come Pasolini e Alda Merini.





Massimo Cimaglia, attore e regista tarantino, ha partecipato a numerose fiction, tra cui «Nero a metà» con Claudio Amendola. Diviso tra set, palchi teatrali e workshop di recitazione, fa conoscere la sua Taranto sui palchi tra risate e riflessioni.

Già prenotabili online sul sito www.postoriservato.it anche i biglietti dei prossimi appuntamenti previsti ad agosto, nomi importanti alla Masseria Quis ut Deus: giovedì 19 agosto Toti e Tata con “Il cotto e il crudo”, risate e riflessioni leggere e ironiche nella reunion del duo comico Emilio Solfrizzi e Antonio Stornaiolo; Sabato 21 agosto Enzo Avitabile in “Acoustic World”, i Sud esplorati negli ultimi 12 anni di produzione discografica di Avitabile (voce, arpina, fiati, tamburo) in un concerto acustico insieme con Gianluigi Di Fenza (chitarra & elettronica) ed Emidio Ausiello (percussioni).

Live Evo è la prima rassegna artistica e socio-culturale dedicata all’Olio d’Oliva. Il Live Evo Festival porta sette eventi dal vivo di stampo artistico, altrettanti momenti divulgativi e scientifico-culturali, pensati nel segno del simbolo di cui la nostra regione ne ha fatto bandiera ufficiale, l’ulivo e il suo oro giallo-verde, l’olio extra-vergine d’oliva, quell’EVO da cui prende nome il Live Evo Festival.

