Melucci al Governo: Nessun negoziato al ribasso per Taranto. Voltiamo pagina

“Il Governo ci spieghi chiaramente quale è il progetto che ha sull’ex Ilva, il tempo stringe. Altrimenti meglio lasciarci una volta per tutte quel Novecento alle spalle”. Lo afferma il sindaco di Taranto, Rinaldo Melucci, in un intervento sulla situazione del centro siderurgico. Ecco il testo.

“Che fa l’Europa per la ripartenza? La Francia stanzia 18 miliardi al settore del turismo, la Spagna 12 miliardi a imprese del medesimo comparto e dei pubblici esercizi, il Regno Unito ben 25 miliardi nella stessa direzione e per la cultura e la ricerca, la Germania addirittura 57 miliardi per i soli Comuni, vera frontiera della battaglia contro la pandemia e la crisi globale, principali attori della qualità della vita dei cittadini, interpreti concreti della transizione ecologica, economica ed energetica verso una nuova normalità.





Cosa fa, invece, l’Italia? Pioggia di miliardi solo a Alitalia, FCA e forse ex Ilva, aziende spesso nemmeno davvero italiane, insomma esempi di un capitalismo che il Novecento si è portato via, per fortuna. Il tutto, al solito, senza ascoltare le comunità che ospitano i loro siti produttivi e hanno ormai il diritto di autodeterminarsi, meritano di non sottostare ancora ai ricatti occupazionali, in un mondo che intorno a noi sta cambiando assai velocemente. Mentre i Comuni affrontano quasi da soli il peso delle perdite e delle risposte a cittadini, lavoratori e imprese.

Per quanto ci riguarda, anche in mezzo a mille difficoltà ed ostruzioni, Taranto preferisce seguire la traiettoria dell’Europa e del cosiddetto Green Deal. Il Governo ci spieghi chiaramente quale è il progetto che ha sull’ex Ilva, il tempo stringe. Altrimenti meglio lasciarci una volta per tutte quel Novecento alle spalle ed investire tutti insieme in quei settori davvero strategici per il nostro futuro, turismo, cultura, cleantech, biotecnologie, energie rinnovabili, logistica, blue economy, aerospazio, cantieristica, moda, ecc., cioè dove sta andando decisamente il mondo civilizzato. A questo giro di boa della storia non ci saranno negoziati al ribasso in nessuno dei temi cari ai tarantini, noi il coraggio di fare dei sacrifici e voltare pagina ce lo abbiamo, e il Governo italiano che fa?”