“Mimosa in fuga”, i valori femminili a Sipario si legge

Un modo per insegnare ai più piccoli l’importanza del rispetto della donna. Questo è l’obiettivo del nuovo appuntamento della rassegna “Sipario si legge”, in programma giovedì 11 marzo alle 18.

Sarà presentato, in collaborazione con la Libreria Ciurma, il libro illustrato “Mimosa in fuga”, edito da Carthusia, scritto da Serena Ballista, con le illustrazioni di Paola Formica.





IL LIBRO

Nato da un incontro tutto al femminile tra l’autrice, la disegnatrice e Patrizia Zerbi, Mimosa in fuga narra la storia di Mimì. Mimì è un piccolo rametto di mimosa che un 8 marzo, stufa di essere solo un regalo, scappa dalla cesta per riappropriarsi della propria libertà.

Verrà aiutata da Mia, una bambina che affronterà un percorso di crescita parallelo a quello di Mimì, nel quale imparerà, grazie all’esempio di grandi donne del passato e del presente, quanto sia importante conoscere il proprio valore, non accontentarsi e lottare sempre per realizzarsi.

Un libro che giunge a ridosso della Festa della Donna e che prova a dare un senso al simbolo di questa giornata, la mimosa, fiore associato a questa festa da Marisa Rodano, giovane attivista dell’UDI nel 1946.

LA PRESENTAZIONE

L’evento è prodotto in collaborazione con Ciurma libreria per bambini. Vedrà collegarsi virtualmente l’autrice Serena Ballista, la disegnatrice Paola Formica, l’editrice Patrizia Zerbi e Vittoria Tola, responsabile nazionale UDI. A moderare l’incontro ci sarà il giornalista di Canale85 Leo Spalluto e Roberta Ursi per la libreria Ciurma.

La presentazione sarà trasmessa in live streaming sui canali social del Teatro comunale Fusco, di Libreria Ciurma e delle librerie che hanno aderito al progetto “Sipario, si legge”.

Serena Ballista è una scrittrice e attivista femminista modenese. Dal 2012 comincia la sua attività di autrice. “Mimosa in fuga” è il suo secondo libro per ragazzi dopo “Una stanza tutta per me” (Settenove, 2017)