Mittal chiede nuova Cigo per covid a Taranto. Il sindaco: Vergogna, andatevene

Arcelor Mittal fa ancora ricorso alla cassa integrazione per covid 19. L’ultima richiesta è di oggi e riguarda l’intero organico dello stabilimento di Taranto: 8147 unità.

L’azienda siderurgica, si legge nella comunicazione inviata ai sindacati, “è costretta, suo malgrado, ad incrementare di ulteriori nove settimane il ricorso alla cigo con causale Emergenza covid 19, a far data dal 14/09/2020”. L’argomento sarà oggetto di un incontro in programma l’8 settembre alle 12.





Durissimo il commento del sindaco di Taranto Rinaldo Melucci: “Noi seminiamo in città ogni giorno buona economia – si legge in una dichiarazione diramata da Palazzo di città – loro con la scusa del Covid-19 continuano a impoverire le vite dei tarantini. È tutta qui la risposta a cosa deve fare il Governo con il negoziato ex Ilva. Una sola parola per questa ennesima lettera di ArcelorMittal: vergogna. Anzi due: andatevene”.