Molfetta spaventa il Cus… ma c’è Stanic!

CJ Basket Taranto – Pavimaro Molfetta 83-81 (25-9, 15-16, 25-24, 18-32)

CJ Basket Taranto: Nicolas Morici 18 (7/7, 0/5), Ferdinando Matrone 17 (7/9, 0/0), Bruno Duranti 17 (1/1, 4/4), Alessandro Azzaro 10 (3/5, 1/3), Nicolas Manuel Stanic 9 (2/7, 1/3), Nicola Longobardi 5 (1/2, 1/2), Simone Fiusco 3 (0/0, 1/2), Andrea Pellecchia 3 (0/0, 1/3), Riccardo Agbortabi 1 (0/0, 0/1), Santiago Bruno 0 (0/0, 0/0), Marco Manisi 0 (0/0, 0/0). All. Olive.





STAT TA: Tiri liberi: 14 / 19 – Rimbalzi: 24 4 + 20 (Ferdinando Matrone 9) – Assist: 18 (Nicolas Morici 7).

Pallacanestro Pavimaro Molfetta: Matteo Bini 20 (5/11, 2/5), Daniele Dell’uomo 20 (2/4, 5/7), Giovanni Gambarota 13 (3/6, 1/2), Fabrizio De ninno 11 (4/8, 1/1), Vittorio Visentin 8 (2/4, 0/1), Andrea Calisi 5 (0/0, 1/1), Gianluca Serino 4 (2/3, 0/0), Giacomo Azzollini 0 (0/0, 0/0), Davide Mezzina 0 (0/0, 0/0), Sabit Kodra 0 (0/0, 0/0), Giuseppe pio Sasso 0 (0/0, 0/0), Enrico Totagiancaspro 0 (0/0, 0/0). All. Carolillo.

STAT MO: Tiri liberi: 15 / 22 – Rimbalzi: 25 3 + 22 (Gianluca Serino 7) – Assist: 13 (Daniele Dell’uomo 4)

Arbitri: Pietro Rodia di Avellino e Danilo Correale di Atripladi (AV).

81-81, 4 secondi alla fine della partita che andrà così all’overtime. Palla nelle mani di Nicolas Stanic che palleggia, penetra la difesa e alza la parabola: palla nel canestro. Pasta di capitano. Vittoria. Il Cus Jonico Taranto si prende la seconda partita consecutiva, suprando (ieri) la Pavimaro Molfetta. Un successo che i rossoblu avevano quasi gettato alle ortiche dilapidando un vantaggio di +20 maturato a cavallo dei due quarti centrali subendo il ritorno degli ospiti fino al pareggio siglato a pochi secondi dalla fine di Gambarota. Restano i 18 di Morici, i 17 di Matrone e Duanti ok nel primo quarto con le sue triple mentre dall’altra parte Bini e Dell’Uomo con i loro 20 punti hanno avuto il merito riaprire la partita.

Coach Olive, ancora senza Bruno, parte con in quintetto Azzaro, Matrone, Duranti, Stanic e Morici. Coach Carolillo risponde con Dell’Uomo, Gambarota, De Ninno, Bini, Visentin. Grande partenza di Taranto che piazza un 11-0 di parziale grazie ad un Duranti in grande spolvero coadiuvato da Matrone e Stanic. Coach Carolillo si rifugia nel time out che però non ferma l’onda rossoblu, due canestri in fila di Morici valgono il 15-0. De Ninno e Dell’Uomo svegliano Molfetta con due triple e la mettono perlomeno in partita. Nel finale di quarto brilla ancora la stella di Duranti che infila altre due triple, l’ultima a fil di sirena da distanza siderale per il 25-9 di fine primo quarto. A inizio secondo quarto un altro canestro di Morici, Matrone e quello di Longobardi frutta un altro minibreak che vale il +20 massimo vantaggio della partita per Taranto. Che si adagia un po’ sugli allori, Calisi, Bini prima, De Ninno e Dell’Uomo poi ne approfittano e Molfetta piazza il controbreak di 13-1 che dimezza il vantaggio del CJ. Ci vuole una tripla di Fiusco per rimettere in moto la macchina rossoblu che riprende a correre prima dell’intervallo grazie alle palle recuperate e conseguenti canestri in contropiede di Stanic e Morici per il 40-25 con cui si va al riposo. Al rientro in campo, Taranto parte nuovamente forte con i soliti Matrone e Morici e sembra poter tenere a bada Molfetta che si affida a sporadiche conclusioni dalla distanza di Bini e Dell’Uomo che però consentono alla Pavimaro di tenere botta con Taranto che però sembra abbastanza in controllo quando recupera palla e va in contropiede a schiacciare con Morici per ribadire il +16 a fine terzo quarto, 65-49. Nell’ultimo quarto succede quello che nessuno si aspetta al Palafiom. Taranto sbaglia più del previsto, Molfetta trova coraggio e soprattutto trova conclusioni dall’arco anche forzate che vanno dentro e anche sotto le plance riceve la spinta di 4 punti di fila da Serino. Il vantaggio del CJ si assottiglia, prima a +10 e poi nel finale di gara sotto le triple di Bini e Dell’Uomo si riduce fino al +1. Stanic si dimostra già glaciale la prima volta a meno di un minuto dalla fine segnando i liberi del +3. Molfetta dall’altra parte si gioca le sue carte per pareggiare, Gambarota forza la tripla allo scadere dei 24” del possesso ospite e la rete lo premia, 81-81. Coach Olive chiama time out per concertare l’ultima azione rossoblu. La palla finisce a Stanic che si prende la responsabilità dell’ultimo tiro ma soprattutto penetra in maniera magistrale lasciando partite un arcobaleno che va dentro il canestro facendo esplodere di gioia i compagni di squadra.

Dopo Nardò è la seconda vittoria consecutiva in campionato per il CJ Basket Taranto. domenica prossima trasferta a Ruvo.

RISULTATI SERIE B OLD WILD WEST GIRONE D2 – 3^ giornata

CJ Basket Taranto-Pall. Pavimaro Molfetta 83-81

EPC Action Now Monopoli-Mastria Sport Academy Catanzaro 65-81

Pallacanestro Viola Reggio Calabria-Frata Nardò 59-81

Tecnoswitch Ruvo di Puglia-Alpha Pharma Bisceglie 46-60



Classifica:

Alpha Pharma Bisceglie 4

CJ Basket Taranto 4

Tecnoswitch Ruvo di Puglia 4

Frata Nardò 2

Mastria Sport Academy Catanzaro 2

Pall. Pavimaro Molfetta 2

Pallacanestro Viola Reggio Calabria 2

EPC Action Now Monopoli 0



Prossimo turno (4^ giornata):

20/12/2020 18:00 Alpha Pharma Bisceglie-Mastria Sport Academy Catanzaro

20/12/2020 18:00 Tecnoswitch Ruvo di Puglia-CJ Basket Taranto

20/12/2020 18:00 Pall. Pavimaro Molfetta-Frata Nardò

20/12/2020 18:00 Viola Reggio Calabria-EPC Action Now Monopoli