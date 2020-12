“Montmartre”, la graphic novel di due autori tarantini

Si intitola Montmartre, come il celebre quartiere degli artisti di Parigi, la graphic novel di Gaia Favaro e Gianfranco Vitti, entrambi di Taranto.

Edita da Lavieri, il libro racconta in 96 pagine la storia di Lucille che si trasferisce nella capitale dalla provincia francese. Montmartre la accoglie e quasi la sovrasta con i suoi colori, le vie affollate, la bizzarra allegria di Gogol il clochard e i silenzi intensi di Pierre, artista di strada.





Ben presto il filo conduttore della vita parigina di Lucille diventa una particolare solitudine che, però, sa essere spazio dove vivere il calore di impreviste amorevoli amicizie, dove accogliere e comprendere vite diverse. Uno spazio grazie al quale, infine, si scioglieranno quei nodi che le impedivano l’inizio di un nuovo viaggio.

Gli autori

Gianfranco Vitti è nato a Taranto nel 1975. Si laurea all’Accademia delle Belle Arti di Lecce in Pittura. Nel 2012 vince, con Gabriele Benefico e Fabrizio Liuzzi, il “Lucca Project Contest” per Delitto d’autunno, apparso l’anno seguente con le edizioni BD. Per tale esordio gli viene assegnato il “Premio Nuvolette”.

Nel 2017 e nel 2018 Lavieri pubblica i due volumi de Le indagini di Andrè Dupin, raccolta delle intriganti storie dell’investigatore francese di origini italiane, e della sua assistente Agata, ambientate nella Taranto degli anni Cinquanta.

Gaia Favaro (1978) vive e lavora a Taranto. Gli studi classici la spronano

a coltivare la passione per la letteratura che si interseca poi inevitabilmente con quella per i fumetti. Collabora con scuole, librerie indipendenti e associazioni per la realizzazione di corsi e laboratori rivolti a bambini e ragazzi. Convinta che la poesia sia nella strada, si fa parte at-

tiva nell’organizzazione di eventi e poetry slam mirati a coinvolgere un pubblico sempre più vasto.