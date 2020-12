Moscati, l’Asl avvia un’indagine interna. Ricoveri covid, ecco la situazione nelle strutture ioniche

“La Direzione Generale ASL Taranto, alla luce delle denunce effettuate e delle segnalazioni a mezzo stampa, comunica di essere impegnata nell’accertamento della verità dei fatti, con l’istituzione di una commissione interna, garantendo altresì piena collaborazione alla Polizia Giudiziaria. L’accertamento della verità in questi casi è fondamentale per non rischiare di far passare per disonesti coloro che stanno rischiando la loro vita per salvare quella degli altri“.

Così dall’Asl di Taranto, poco fa, in una “nota di riscontro della Direzione Generale, in merito alla istituzione di una commissione interna per l’accertamento della verità su quanto accaduto” spiegano dall’Ufficio Stampa. Il riferimento è all’ospedale Moscati e ad alcuni episodi (leggi) oggetto di pubbliche denunce.





Ecco intanto il bollettino dei ricoveri in provincia di Taranto. Purtroppo si registrano nove vittime. Alle 16 di oggi 5 dicembre 2020, l’ospedale “San Giuseppe Moscati” ospita 64 pazienti affetti da Covid, così distribuiti:

· 27 presso il reparto Malattie Infettive;

· 26 presso il reparto di Pneumologia;

· 11 presso il reparto di Rianimazione.

L’ospedale “Giannuzzi” di Manduria ospita 54 pazienti affetti da Covid, così distribuiti:

· 50 presso il reparto di Medicina;

· 4 presso il reparto di Rianimazione.

L’ospedale “San Pio” di Castellaneta ospita 46 pazienti affetti da Covid.

L’ospedale “San Marco” di Grottaglie ospita 30 pazienti affetti da Covid, presso il reparto di Medicina.

Nel presidio ospedaliero “Valle d’Itria” di Martina Franca, ci sono 11 pazienti ricoverati nei giorni precedenti per altre patologie e risultati positivi al Covid. I pazienti, posti in aree dedicate, sono monitorati da personale sanitario, con la consulenza specialistica infettivologica.

La Casa di cura “Santa Rita” ospita, attualmente, 31 pazienti affetti da Covid.

Il Centro Ospedaliero Militare di Taranto ospita 11 pazienti risultati positivi al Covid.

Il Presidio Covid post acuzie di Mottola ospita 32 pazienti post-Covid.

“Nel complesso – chiude l’Asl nella sua nota – nelle strutture della provincia di Taranto si sono registrati 9 decessi di pazienti affetti da Covid, così suddivisi: 5 al Moscati, 2 nel nosocomio di Manduria e 2 al Presidio Ospedaliero Centrale SS. Annunziata di Taranto.