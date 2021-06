Mountain bike, il gran caldo protagonista dell’XC Castello Spagnolo di Statte

E’ stato il gran caldo il protagonista della seconda tappa del circuito Bicinpuglia. A Statte, Taranto, è andato in

scena l’XC Castello Spagnolo. Un percorso completamente naturale, immerso in una campagna di uliveti e vigneti. Dal punto di vista tecnico, da segnalare alcuni passaggi impegnativi.

Le elevate temperature si sono fatte sentire ed hanno influito, in qualche misura, anche sulle presenze, con alcune rinunce e biker costretti al ritiro. Dal punto di vista agonistico la gara ha avuto un assoluto protagonista in Paolo Guagnano, portacolori del New Cycling Team Alberobello. Ha vinto in solitudine, in 1h22’17” con 49” sulla coppia di specialisti pugliesi composta da Nicola Convertino (MTB Città degli Imperiali) e Gianfranco Bongermino, suo compagno di colori.





Guagnano ha subito fatto il vuoto alle sue spalle nel primo dei 4 giri previsti sul percorso di 8 km, guadagnando un vantaggio di oltre un minuto che poi ha gestito nel resto della gara.

La gara era valida per la qualificazione per i Campionati Italiani Uisp di specialità. E’ stata resa possibile dal sostegno dell’Amministrazione comunale di Statte insieme alle associazioni e gli esercizi commerciali locali. La manifestazione è stata organizzata dall’ASD Black Lions.

Il circuito XC si prende ora qualche settimana di pausa. Si riprende il 29 agosto a Putignano. Nel frattempo, attenzione puntata sulle tappe del circuito Granfondo, con la Marathon Cicli Manca del 25 luglio a Martignano (LE) e la Marathon Li Foj Picerno (PZ) dell’1 agosto.