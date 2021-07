Musica, cinema, spettacoli all’Orfeo Summer Festival

Enogastronomia, spettacolo dal vivo e cinema itinerante sotto le stelle: sarà una grande festa quella dell’Orfeo Summer Festival 2021. Questa mattina, martedì 27 luglio, il ricco programma di eventi che si svolgerà tra luglio e settembre è stato presentato nel foyer del Teatro Orfeo.

L’Orfeo Summer Festival è organizzato dal Teatro Orfeo con la collaborazione dell’amministrazione comunale di Taranto per il cartellone estivo.

Ci sarà spazio per l’enogastronomia con “Calici spiaggettini sotto le stelle” nella notte del 10 agosto a partire dalle 21, “La Puglia in un bicchiere” per un San Lorenzo da ricordare presso lo stabilimento balneare “La Spiaggetta”.





La settima arte sarà protagonista con il cinema itinerante sotto le stelle: maxi schermo sulla spiaggia nel lido “La Spiaggetta”, con proiezioni che toccheranno anche il Mon Reve, il Sun Bay, il Castello Muscettola di Leporano e diversi punti della città, tra film d’autore e pellicole adatte al grande pubblico, così da incontrare i gusti di tutti.

Il cinema sul lettino sotto le stelle proseguirà fino all’11 settembre. Sarà l’occasione anche per recuperare alcuni film passati in secondo piano a causa della pandemia. Un grande spettacolo dal vivo il 12 agosto alle ore 21 con “CHE PAESE è IL MIO PAESE” di Maurizio Battista nel Teatro della Villa Peripato.

Il 26 agosto sarà il momento della musica nel Teatro della Villa Peripato con il tour “Finalmente 2021” di Gaia e il “Cabriolet Tour 2021” dei The Kolors, nella stessa sera, un concerto unico in Italia.

I biglietti per gli eventi si possono acquistare sul sito www.teatrorfeo.it e presso il botteghino del teatro tutti i giorni dalle ore 18 in poi (informazioni: 3290779521).