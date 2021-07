Musica e cabaret nel fine settimana al Jackstore Social Club di Taranto

Fine settimana intenso al Jackstore Social Club di Taranto. Venerdì 2 Luglio sul palco si esibiranno gli Atollo 13 con la loro miscela esplosiva di surf ‘n’roll: mescolate del puro Californian Surf Sound alla brezza del golfo di Taranto, con una dose di Italian Beat dei film 60s italiani, colonne sonore e riverberi a molla avvolgenti.

Sabato 3 ALCARA pop trio si esibirà sul palco del Jackstore Social Club Taranto per proporvi il meglio del Pop riarrangiato in personalissime chiavi. A seguire NIEDDU & D’ANDRIA DJ SET per l’Aftershow Party.





Domenica 4 Luglio avrà inizio la rassegna di Cabaret con appuntamento fisso domenicale, primo appuntamento SERATA LOL – IMPROV GAMES a cura della compagnia Gli ImprovAbili che attraverso una serie di giochi di improvvisazione coinvolgeranno il pubblico in uno spettacolo pieno di risate.