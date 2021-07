Musica e teatro, Mercato nuovo presenta la rassegna “Bagni Venere”

Prende il nome di “Bagni Venere”, in omaggio al primo stabilimento balneare tarantino che sorgeva, dove si incontrano Mar Piccolo e Mar Grande, a 100 metri da via Mercato Nuovo, a Taranto.

Dall'8 luglio al 7 agosto 2021, includendo gli appuntamenti della rassegna teatrale OFF PORTA NAPOLI e il calendario musicale SUMMER ON AN UNORDINARY BEACH, nomi autorevoli e nuove proposte del panorama artistico italiano. Bagni Venere è organizzato da Mercato Nuovo Associazione Musicasetta.





Bagni Venere | Off Porta Napoli

Con la rassegna “OFF Porta Napoli” 2020/2021 “si è dato inizio nell’ottobre scorso alle attività del Little Theatre di Mercato Nuovo, nella volontà di proporre a Taranto spettacoli del circuito OFF contemporaneo” si legge nella nota. Sulla scia della storia dei little theatres di Broadway, spazi non convenzionali in cui si esibiscono artisti professionisti oltre le platee del teatro classico, “OFF PORTA NAPOLI in collaborazione con REC – Recitazione E Cinema e la Direzione Artistica di Debora Boccuni, mira a portare in scena questa estate l’offerta più innovativa del teatro comico italiano. La rassegna, interrotta dalle chiusure imposte lo scorso inverno, riprende dopo il sold out de Le Cadavere Squisite con quattro brillanti appuntamenti live nei quattro giovedì di luglio“.

A partire dalla prima data in Puglia del “Favoloso Vivo Tour” di Guido Catalano che andrà in scena l’8 luglio. Dopo il successo di “Fiabe per adulti consenzienti” (Rizzoli, 2021), e dell’evento online “Gran Reading di San Valentino”, che ha raccolto attorno agli schermi oltre 10.000 partecipanti, il poeta torna finalmente con un nuovo spettacolo come rimedio per esorcizzare la tristezza e la paura.

Giovedì 15 luglio si prosegue con il debutto nazionale del monologo comico “Io qua sto!” della pugliese Carla Recupero, attrice per il teatro, il cinema e la televisione che, partita dal Living Theatre, ha lavorato con registi da Luca De Bei, Elio Germano a Matteo Garrone. L’autrice porta in scena questo nuovo spettacolo per la prima volta, appunto, a Mercato Nuovo.

Il 22 luglio appuntamento con “Ssshhh non lo dire a nessuno: fiaba distorta di una principessa moderna ancora in costruzione”, monologo finalista al Roma Fringe Festival 2017, a firma di Ludovica Bei, attrice e sceneggiatrice romana formata al Cantiere Teatrale di Paola Tiziana Cruciani e alla Scuola Holden di Torino.

L’edizione estate 2021 di OFF Porta Napoli chiude infine il 29 luglio con Carmine Del Grosso “Live”, lo show del comico, autore e speaker radiofonico napoletano, protagonista di diversi programmi televisivi come “Battute?” e “Quelli che il Calcio” su Rai 2, “StandUp comedy” e “CCN” su Comedy Central.

Bagni Venere | Summer on an unordinary beach

Ogni settimana fino al 7 agosto il palco all’aperto di Mercato Nuovo ospiterà concerti. Il calendario musicale SUMMER ON AN UNORDINARY BEACH porta avanti la programmazione della sala concerti che, sin dall’apertura a novembre 2019 nei mesi liberi dalla restrizioni anti Covid, ha proposto sulla piazza tarantina oltre 70 appuntamenti musicali, tra dj set e live. Si esibiranno dal vivo musicisti come Cristiano Godano, Paolo Benvegnù, DJ GRUFF e la band Soviet Soviet, già attesa sul palco di Mercato Nuovo nel 2020, insieme ai Tropea, Inude, Memento, Canarie, Cecilia, Gigante, Valentina Polinori e Hu, a Taranto durante i loro tour nazionali. “Mercato Nuovo sarà inoltre tappa del Taranto Jazz Festival” evidenziano gli organizzatori (biglietti in prevendita su DICE.fm).