Musica nella natura, il pianista Ludovico Einaudi in concerto nel Parco delle Pianelle

La musica sarà maestra in questa estate a Martina Franca. Ludovico Einaudi, MagasinduCafe, 40 Fingersi: tra boschi secolari e macchia mediterranea, la rassegna “Estensioni” porterà la musica nella natura, per costruire un nuovo rapporto tra l’uomo e la Terra.

“Estensioni” è un’idea degli assessorati al Turismo e all’Ambiente del Comune di Martina Franca, un modo per educare i cittadini a stare bene nei parchi e per coinvolgerli in un esperimento educativo avvolgente, un viaggio musicale nei percorsi dell’anima dove le vibrazioni sonore si mescolano alla bellezza di luoghi incontaminati.





Tre le date, per la prima edizione di “Estensioni”: il 15 luglio, con i MagasinduCafe con il loro concerto a pedali, che suoneranno al Parco Ortolini; il 12 agosto con Ludovico Einaudi, che suonerà in uno jazzo del Parco delle Pianelle; il 26 agosto con i 40 Fingers che suoneranno alla Masseria Galeone.

Il ciclo di eventi, voluto dagli assessorati al Turismo e all’Ambiente del Comune di Martina Franca, è sostenuto dalla Regione Puglia e realizzato da Idea Show. Per informazioni: 080 430 11 50. I biglietti saranno disponibili sul circuito Vivatickets.

GLI ARTISTI:

Ludovico Einaudi: pianista italiano di fama mondiale, Einaudi è divenuto, soprattutto negli ultimi anni,testimonial di eccezione per la tutela e la salvaguardia dell’ambiente. Fra le diverse iniziative a sostegno del nostro ecosistema è nota quella del 2016 quando ha suonato l’inedito Elegyfor the Arctic su una piattaforma galleggiante tra i ghiacci del Mar Glaciale Artico di fronte alghiacciaio Wahlenbergbreen, presso le Isole Svalbard (Norvegia). L’evento è stato organizzatoda Greenpeace per la sua campagna di sensibilizzazione alla difesa dell’Artico.

40 FingersGuitar Quartet: quartetto di chitarristi acustici che sta spopolando sul web grazie alle loro versioni di celebri temi musicali che variano da colonne sonore a musica classica, da musica popolare a jazz senza tralasciare le grandi hit del rock con suoni acustici a bassissimo impatto ambientale. Il quartetto esplora, nel nome del fingerpicking, nuovi universi sonori proponendo un vasto repertorio sia di brani originali sia di cover arrangiate per quattro chitarre.

MagasinduCafe: La produzione di energia necessaria al concerto sarà assicurata da un componente che pedala in scena una bicicletta. Un quartetto noto per esibirsi con dei live acustici in luoghi incontaminati per questo desiderio di fondersi il più possibile con la madre di tutte le madri, la natura. Una miscela di eleganza ed energia, grazia e sfrontatezza, stile e veemenza racchiuse in un vortice spirituale. Il sound è universale, i suoni sono esotici ma senza connotazione geografica, si mischiano col rock, il jazz, la fusion, in un dialogo tra quattro musicisti senza precedenti.

I LUOGHI

Riserva naturale orientata “Bosco delle Pianelle”: da rifugio dei briganti a luogo di relax immerso nel verde, il Bosco delle Pianelle è un’oasi di natura incontaminata adagiata lungo i versanti dell’omonima gravina. La Riserva Naturale RegionaleOrientata “ Bosco delle Pianelle” si estende su un territorio di 1.205 ettari nell’area di MartinaFranca, al confine con i Comuni di Crispiano e Massafra.

Parco Ortolini: inserito all’interno di un sistema di aree tutelate e di grande pregio naturalistico; la zona sud del Parco, corrispondente al sito di interesse comunitario Murgia Sud Est si configura come un sistema frammentato di aree boschive. Presenta una naturalità diffusa con presenza di più habitat e specie di interesse conservazionistico che devono essere mantenute per conservare la vitalità delle popolazioni biologiche tra i diversi nodi della rete.

Riserva naturale orientata “Masseria Galeone”: 733 ettari nei territori di Martina Franca e Massafra, la Riserva naturale orientata “MurgeOrientali” – Masseria Galeone presenta un ambiente caratteristico della Murgia con rocce calcare e affioranti e terreni derivanti. La vegetazione è caratterizzata dai boschi cedui di fragno impreziositi dal profumo speziato della macchia mediterranea. (Credits: la foto a corredo di questo articolo è tratta da: www.riservaboscopianelle.it)