Musica, Phil Collins compie 70 anni. Rinviato a settembre il tour dei Genesis

Compleanno nel mondo del rock. A tagliare il traguardo dei 70 anni è Phil Collins, solista di fama internazionale, già batterista e cantante dei Genesis, una delle più note e apprezzate band di rock progressive.

Proprio la sua band, attraverso la pagina Facebook ufficiale, ha formulato un caloroso augurio a Phil. “Buon compleanno alla leggenda, la sola e unica” recita il post che è corredato da una bella foto di Collins sorridente, nonostante i numerosi problemi di salute degli ultimi anni.





Una ritrovata unità per i Genesis che torneranno ad esibirsi in concerto non appena l’epidemia di covid mollerà la presa. Lo start del nuovo tour era previsto per il prossimo aprile in Irlanda e Regno Unito. Ma tutto è stato spostato al prossimo autunno.

“The Last Domino?”, questo il titolo del tour dovrà attendere. Lo si apprende dalla stessa pagina ufficiale del gruppo. “Siamo pronti, ma il mondo non ancora!”. Il tour 2021 inizierà a Dublino il 15 settembre.

Un’attesa reunion per la band con una formazione che vede di nuovo insieme Tony Banks, Phil Collins e Mike Rutherford. Non accadeva dai tempi di “Turn It On Again: The Tour”, nel 2007.

I Collins in tour, in verità, saranno due. Nic Collins, infatti, salirà sul palco insieme a papà Phil e suonerà la batteria. (In foto la pagina Facebook ufficiale dei Genesis con gli auguri a Phil Collins)