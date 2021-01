Nella provincia di Taranto 207 casi. Ecco il bollettino covid di oggi

Aggiornamento covid giovedì 21 gennaio 2021 (i precedenti giovedì). In Puglia sono stati registrati oggi 11.524 test per l’infezione da Covid-19 coronavirus e sono stati registrati 1.275 casi positivi: 478 in provincia di Bari, 63 in provincia di Brindisi, 92 nella provincia BAT, 294 in provincia di Foggia, 138 in provincia di Lecce, 207 in provincia di Taranto, 4 residenti fuori regione. 1 caso di provincia di residenza non nota è stato riclassificato e attribuito.

Sono stati registrati 26 decessi: 12 in provincia di Bari, 3 in provincia BAT, 1 in provincia di Brindisi, 1 in provincia di Foggia, 3 in provincia di Lecce, 6 in provincia di Taranto.





Dall’inizio dell’emergenza sono stati effettuati 1.220.229 test.

55.388 sono i pazienti guariti.

54.784 sono i casi attualmente positivi.

Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 113.115, così suddivisi:

43.371 nella Provincia di Bari;

12.760 nella Provincia di Bat;

8.179 nella Provincia di Brindisi;

24.144 nella Provincia di Foggia;

9.191 nella Provincia di Lecce;

14.800 nella Provincia di Taranto;

567 attribuiti a residenti fuori regione;

103 provincia di residenza non nota.

Il bollettino epidemiologico Regione Puglia di oggi http://rpu.gl/Y1NHd