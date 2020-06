Non in linea sull’ipotesi Mes: M5S sospende D’Amato, Pedicini e Corrao

La comunicazione dei probiviri del movimento era nell’aria da settimane. Gli europarlamentari Ignazio Corrao, Piernicola Pedicini e Rosa D’Amato sono stati sospesi dal M5S.

Tutto ciò a seguito del voto contrario dei tre eurodeputati in occasione della riunione del Parlamento Ue per dare via libera agli aiuti europei, Recovery Fund incluso. ”La nostra contrarietà non era a un pacchetto per la ripresa economica in Ue – ha detto Pedicini all’Ansa – ma ad una risoluzione politica che all’interno conteneva la polpetta avvelenata del Mes”, Corrao è stato anche rimosso come “facilitatore” del M5S agli enti locali. Lo scorso aprile, i tre parlamentari, tra i quali la tarantina D’Amato, il voto dei tre eurodeputati fu contrario (il gruppo invece si astenne) ad una risoluzione non vincolante che conteneva il Mes.







‘Agiro’ sempre in buona fede e in coscienza, consapevole delle conseguenze che a volte questo comporta – ha commentato la D’Amato su Fb – pertanto rispetto la decisione dei probiviri e non intendo far reclamo. Abbiamo tanto da fare, progettare l’Italia del post #COVID, supportare idee green e innovative, difendere diritti di agricoltori, pescatori, Piccole Medie Imprese… Resto convinta – si legge inoltre nel lungo post che la D’Amato ha dedicato alla vicenda – che nel merito eravamo nel giusto ad esprimere inequivocabile contrarietà a pacchetto di misure con il #MES incluso, anche in un atto politico non vincolante. In questo mese non potro’ usare il simbolo che in parlamento mi ha portato per la seconda volta, ma il lavoro nelle commissioni continua. Sono nella commissione REGI e da qui passano misure che possono essere fondamentali per il Sud e l’Italia : #NextGenerationEU che contiene il Just transition Fund, ma anche il #REACT-EU che mette piu’ fondi nella Politica di Coesione, e Fondo per l’agricoltura e lo Sviluppo Rurale. Sono anche nella Commissione PESCA e lotteremo per tutelare la piccola pesca e i nostri mari…’.