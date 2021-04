Nuoto, cinquina pugliese agli Europei di Budapest

Nonostante le difficoltà, le piscine chiuse per la pandemia, il nuoto agonistico pugliese sta vivendo una stagione felice.

Una nutrita pattuglia di talenti “made in Puglia”, infatti, gareggerà agli Europei in vasca lunga in programma a Budapest dal 17 al 21 maggio prossimi.





Sono cinque le nuotatrici ed i nuotatori che hanno conquistato il pass per la vasca della Duna Arena, tre dei quali già qualificati alle Olimpiadi di Tokyo.

La più attesa è la 16enne tarantina Benedetta Pilato, tesserata con il Circolo Aniene Roma che si allena sotto l’attenta guida di Vito D’Onghia, anch’egli di Taranto. La vicecampionessa del mondo nei 50 rana, sarà una delle protagoniste della competizione. Nei giorni scorsi il settimanale Sportweek le ha dedicato la copertina.

Ci sono altre due donne. Elena Di Liddo, 28enne di Bisceglie (Aniene) che può essere considerata la veterana del gruppo per l’esperienza internazionale già maturata.

Chiara Tarantino, 17 anni di Lecce, tesserata con Gestisport Milano, è vicecampionessa italiana dei 100 stile libero. Risultato ottenuto agli Assoluti primaverili disputati due settimane fa a Riccione, alle spalle della “divina” Pellegrini.

Completano la cinquina pugliese il barese Marco De Tullio, 20enne (Fiamme Oro e Sport Project Bari), già qualificato per Tokyo nei 400 stile libero, e Andrea Castello, 22 anni, di Bari (tesserato Imola Nuoto) che beneficerà di un pass speciale grazie all’ottimo tempo realizzato agli Assoluti primaverli nei 200 rana.

A luglio, invece, si disputeranno a Roma gli Europei Juniores. La Puglia sarà presente con sette atleti: oltre a Pilato e Tarantino, ci saranno Erika Gaetani, Letizia Piscopiello, Luca De Tullio, Cristian Dentico e il tarantino Luca Serio. tesserato con Gestisport che si allena a Taranto nella vasca della Mediterraneo sotto la guida di Domenico Tagliente e Claudia Corrente.