Nuoto, il tarantino Luca Serio Campione Italiano Juniores nei 100 sl

Luca Serio, classe 2003, è Campione Italiano categoria juniores nei 100 stile libero. L’atleta di Crispiano (Taranto) è tesserato con GestiSport Coop Ssd di Milano, ma proviene dal vivaio della Mediterraneo Sport di Taranto dove tutt’ora si allena sotto la guida attenta di Domenico Tagliente e Claudia Corrente.

A causa delle restrizioni imposte dalla pandemia, i Campionati Italiani di categoria si sono svolti su base regionale vista l’impossibilità di disputare a Riccione i Criteria Nazionali.





Per Luca Serio si tratta di una conferma dopo la bella prova in vasca lunga agli Assoluti Primaverili svoltisi a Riccione all’inizio di aprile che gli è valsa la qualificazioni agli Europei Juniores in programma a luglio.

“Nonostante una stagione dimezzata a causa del covid – commenta Massimo Donadei, ds della Mediterraneo Sport – il nostro Luca Serio ha conquistato un titolo meritatissimo che lo pone in grande evidenza nel panorama natatorio nazionale. La giovane età di Luca, la sua grande passione, la serietà con cui si allena, uniti al grande lavoro svolto dai due tecnici Tagliente e Corrente, consentiranno al nostro atleta di raggiungere traguardi importanti, a cominciare dal prossimo impegno per gli Europei Juniores”.