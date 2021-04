Nuoto, il tarantino Luca Serio conquista il pass per gli Europei Juniores

Si colora di rossoblu la vasca dello Stadio del Nuoto di Riccione durante i Campionati Nazionali Assoluti Primaverili.

Luca Serio, classe 2003, di Crispiano (Taranto), ha gareggiato nei 100 stile libero, fianco a fianco con un monumento del nuoto come Filippo Magnini.





Il nuotatore tarantino ha portato a casa il pass per gli Europei Juniores in programma il prossimo luglio a Roma.

Serio ha fermato il cronometro a 50.54”, migliorando il suo precedente personale e risultando il primo tra gli atleti juniores in gara a Riccione.

Per regolamento ha, quindi, conquistato l’accesso agli Europei. Agli Assoluti Serio ha nuotato anche i 50 stile libero in 23.70”, suo personal best sulla distanza breve.

Da quest’anno il nuotatore è in prestito alla GestiSport Coop Ssd di Milano, ma è cresciuto sportivamente e si allena nella vasca della Mediterraneo Sport di Taranto. E’ seguito, a livello tecnico, dai coach Domenico Tagliente e Claudia Corrente.

“Per Luca questa è stata la prima esperienza in una competizione nazionale – spiega coach Tagliente – ora abbiamo poco meno di tre mesi per preparare al meglio gli Europei. Luca ha grandi qualità, è ancora giovane e presenta ampi margini di miglioramento”. “Nell’immediato, l’obiettivo è scendere sotto i 50 secondi”, aggiunge Claudia Corrente.

Massimo Donadei, ds della Mediterraneo Sport, auspica che la brillante prestazione di Luca Serio sia la prima di una lunga serie. “Ho un sogno – dice – vedere questo ragazzo gareggiare a Taranto con la Nazionale in occasione dei Giochi del Mediterraneo del 2026. E’ un atleta di talento e sono sicuro che farà belle cose.

Ma questi risultati arrivano grazie all’impegno, ai sacrifici, alla costanza negli allenamenti. Bravi i nostri nuotatori, bravi i tecnici Tagliente e Corrente che stanno lavorando bene con il gruppo degli agonisti. Tutto questo in un periodo complicato dalla pandemia di covid. Per questo ci auguriamo che il nuoto, lo sport e la vita di tutti noi, torni al più presto alla normalità”.