Nuoto, Pilato super nei 100 rana

Si riaccendono i riflettori sul nuoto agonistico. Benedetta, Benny, Pilato, vice campione del mondo nei 50 rana, è tornata in vasca e fa subito parlare di sè. La nuotatrice ha gareggiato a Casarano, in provincia di Lecce, nei campionati regionali in vasca lunga ed ha vinto i 100 rana in 1.07.06, con un parziale di 31.36 nel primo 50 e chiusura in 35.70.



Si tratta del quarto crono di sempre nella specialità. L’atleta di Taranto ha migliorato il proprio personale da 1.08.21 (31.15/37.06) ottenuto a Budapest lo scorso 23 agosto 2019 in occasione dei World Junior Championship. Il lockdown quindi sembra non aver influito sulla condizione della giovanissima atleta, preparata con grande passione e professionalità da Vito D’Onghia, anch’egli tarantino.





La prestazione fa ben sperare in vista del

trofeo Sette Colli in programma dall’11 al 13 agosto allo Stadio del nuoto di Roma.