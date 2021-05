“Nuove rotte in 3D”, progetto del Liside di Taranto

“Nuove Rotte in 3d” è il Percorso per le Competenze Trasversali e l’Orientamento avviato nel mese di Maggio 2021 presso l’IISS Liside di Taranto.

Il percorso si svolge in sinergia con Jonian Dolphin Conservation, la società Geo Data Service s.r.l. e l’Associazione Nobilissima Taranto. “Innovazione è il leit motiv del progetto – informa una nota stampa dell’istituto – che verrà completato nel prossimo anno scolastico con la finalità di coniugare l’attività professionalizzante e la conoscenza capillare del territorio con una particolare attenzione all’educazione ambientale e allo sviluppo sostenibile”.





Il progetto è stato inizialmente rivolto agli studenti degli Indirizzi Made in Italy e Industria Grafica, guidati dalle Docenti Roberta Villa e Anna Quaranta, con il programma di estenderlo all’indirizzo Grafica e Comunicazione.

“La sinergia tra l’istituzione scolastica – si legge nella nota stampa – e la Jonian Dolphin Conservation, la società Geo Data Service s.r.l. e l’Associazione Nobilissima Taranto sarà convogliata nella promozione di competenze specifiche legate alla stampa 3D e alla fotografia a 360°, come driver per l’innovazione della didattica, anche in prospettiva di un possibile sbocco occupazionale.

Le attività realizzate nei laboratori itineranti nel Mar Piccolo e nel Mar Grande, consisteranno nel raccogliere immagini e riprese video con la fotocamera a 360°, relative ai beni paesaggistici, ambientali e naturalistici -risorse dal valore inestimabile- arricchite da incursioni nella progettazione della realtà virtuale, attraverso siti Internet e software dedicati.

Il protagonismo culturale dei Docenti, degli alunni e dei rappresentanti della Associazioni impegnati nel progetto – ha dichiarato il Preside Reggente dell’Istituto Liside Salvatore Marzo – è uno di quegli esempi virtuosi da seguire e da moltiplicare per realizzare insieme, passo dopo passo, la nostra Next City, la Taranto del Futuro Prossimo”.