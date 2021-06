Oedipus Rex, la nuova produzione del Teatro delle Forche in scena a Massafra

Sabato 5 e domenica 6 giugno 2021, a Massafra, debutta “OEDIPUS REX” Edipo Re di Sofocle, la nuova produzione del Teatro delle Forche.

Con Giancarlo Luce, Vito Latorre, Salvatore Laghezza, Antonio D’Andria, Onofrio Fortunato. Regia Carlo Formigoni (Premio ANCT alla Carriera 2013). Scenografia Mariella Putignano.





“Oedipus Rex: il dramma della colpa. Ma si è colpevoli se la colpa è involontaria? Siamo noi responsabili delle colpe dei padri? Come dobbiamo intendere il destino? Possiamo sfuggire ad un destino avverso? Oedipus chi rappresenta? Oedipus vuole sapere la verità, vuole conoscere se stesso.

Questo lo richiedono i classici greci come la moderna psicanalisi invitandoci così a scoprire l’Oedipus nascosto in noi.

L’evento rientra nel progetto artistico PASSI SOSPESI – a cura del Teatro delle Forche, sostenuto dal fondo regionale “FSC 14-20: Patto Per La Puglia. Interventi Per la Tutela e Valorizzazione dei Beni Culturali e per la Promozione del Patrimonio Immateriale. CUSTODIAMO LA CULTURA IN PUGLIA 2021 – Misure di sviluppo per lo spettacolo e le attività culturali” e dal Comune di Massafra.

I posti sono limitati e la prenotazione è obbligatoria. Ticket: 10 euro.

La prenotazione può essere effettuata telefonicamente ai numeri 0998801932 / 3497291060 o inviando una mail all’indirizzo [email protected]

Inizio spettacolo ore 18.30, in Vico IV Fumarola (quartiere San Lorenzo), con appuntamento mezz’ora prima al Teatro Comunale “Nicola Resta” (Piazza Garibaldi). L’iniziativa sarà svolta in ottemperanza alle norme vigenti in materia di contenimento del contagio da Covid-19.

Oedipus inaugura la rassegna di teatro contemporaneo “Légami” in programma sino a dicembre, in siti di interesse storico-artistico e nel Teatro Comunale “Nicola Resta”. In cartellone, gli spettacoli: “Tropicana” (Frigo

Produzioni) il 19 agosto; “Trent’anni di grano” (Teatro delle Ariette) il 3 ottobre; “Apparizioni” (Teatro delle Forche) il 21 novembre; “L’anima buona di Sezuan” (Teatro dell’Altopiano) il 12 dicembre. (credits: la foto a corredo di questo articolo è fornita da Teatro delle Forche)