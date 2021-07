Olimpiadi, le dirette Rai dal 23 luglio: notti magiche da Tokyo

Rai2, rete olimpica 2021. Radio1, radio olimpica. La cerimonia inaugurale (leggi qui) andrà in onda domani dalle 13 alle 16.30 (ora italiana). Poi, spazio alle gare dall`1.30 alle 17.15. Seguirà ogni giornmo (ovvero quando in Giappone sarà passata la mezzanotte) “Tokyo best of” per il riepilogo della giornata. “Record” andrà in onda alle 23.45 (ora italiana). Programmazione radiofonica dalle 3 del mattino (le 10 di Tokyo) alle 16 (le 23 di Tokyo), Radio1 sarà “Radio1 in campo”. Tutte le Olimpiadi minuto per minuto, insomma.

Riepilogando (leggi anche qui) la programmazione olimpica Rai comincerà a mezzanotte e mezza, ogni sera, con “Go Tokyo”. Alle 17.15 “Tokyo best of”, riflessioni e bilanci sulla giornata agonistica trascorsa, con Jacopo Volpi, Julio Velasco e Fiona May. Dopo il Tg2, e, dal lunedì al venerdì, approfondimento “Tg2 Post” e “Il Circolo degli Anelli”, con Alessandra De Stefano, Sara Simeoni e Jury Chechi. Infine, “Record”, tutte le sere dalle 23.45 a mezzanotte e mezza con Maurizio Ruggeri, Andrea Fusco e Nadia Baia.