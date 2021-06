Open Water, torna il nuoto in acque libere in Puglia. Ecco le tappe

Il circuito del nuoto in acque libere torna protagonista lungo le coste pugliesi. Dopo un anno di parziale stop nel 2020, con l’unica tappa di Giovinazzo, a causa del Covid-19, l’Open Water Made in Puglia si tuffa dalle bellissime spiagge di Bisceglie il prossimo 3 luglio, prima delle cinque tappe in programma.

Seconda location scelta dal Responsabile del settore acque libere della Federnuoto Puglia, Ruggiero Messina, in collaborazione con il Responsabile del settore salvamento Lorenc Feleqi, sarà Santa Caterina di Nardò l’11 luglio.





L’1 agosto toccherà a Santa Maria di Leuca, mentre il 29 agosto sarà Monopoli ad accogliere il popolo dei nuotatori amanti del mare. Si chiude l’11 settembre a Giovinazzo.

“Le manifestazioni – informa il sito ufficiale della Fin Puglia – saranno gestite seguendo le linee guida anti contagio del Coni e della Federazione italiana Nuoto. Avranno il supporto attivo dei settori regionali del Salvamento e del Nucleo della Protezione Civile ed avranno come official media partner il quotidiano nazionale on line Swimbiz.it ed il social group SwimmingPuglia.

Nei prossimi giorni sarà organizzata una conferenza stampa di presentazione degli eventi sulla pagina Facebook di SwimmingPuglia. Sono previsti gli interventi del Presidente del Comitato Regionale pugliese Nicola Pantaleo, dei responsabili dei settori coinvolti Ruggiero Messina e Lorenc Feleqi. I lavori saranno moderati dal responsabile della comunicazione FinPuglia Stefano Palazzo”. (Credits: progetto grafico locandina Marzja Messina).