Opera Festival Taranto, domani quinto concerto e tour con gli agenti viaggio

Il Tour Taranto Opera Festival si conclude domani, giovedì 27 agosto, alla presenza di 12 tra operatori turistici, rappresentanti di agenzie di viaggio e giornalisti del turismo provenienti da tutta Italia.

Si terrà dunque l’ultimo dei cinque appuntamenti del Tour , “Due voci ed un trio” (Francesca Ruospo, mezzosoprano, Nico Franchini, tenore, trio Domenico Savino composto da L. Di Fino, F. Amatulli e P. Cuccaro). La delegazione di esperti del mondo del turismo parteciperà, intanto, ad un “educational tour” guidato dai promotori della manifestazione. In tarda mattinata, sarà ricevuta a Palazzo di Città, nella sede del Comune di Taranto, in piazza Castello, dall’assessore al turismo Fabrizio Manzulli e dall’assessore alla cultura Fabiano Marti. Seguirà un aperitivo nella Città Vecchia. Gli ospiti visiteranno il Marta, Museo archeologico nazionale di Taranto, il castello Aragonese, la Cattedrale di San Cataldo e i vicoli della Città vecchia. In serata, prenderanno parte, con gli altri partecipanti, al concerto; seguirà un percorso enogastronomico sul canale navigabile. Venerdì 28 visita ai delfini, con partenza dal Molo Sant’Eligio. Seguirà un tour nella terra delle 100 masserie di Crispiano, con, in conclusione, un aperitivo in un vigneto.