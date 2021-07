Pagine in fermento, rassegna letteraria nel Borgo di Taranto

Domenica 18 Luglio prende il via una piccola rassegna di presentazioni letterarie intitolata “Pagine in fermento”. La manifestazione è organizzata dalla Libreria Ubik di Taranto, in collaborazione con la Birroteca.it.

Ad aprire la rassegna è l’autore pugliese Graziano Gala con il romanzo Sangue di Giuda edito da Minimum Fax. A seguire altri autori pugliesi con il preciso desiderio di dar voce al vissuto di una terra tanto arida quanto generosa capace di tradursi, a livello letterario, in racconti di solitudini e metamorfosi tali da sciogliersi in una umanità rinnovata e peculiare.





Il 21, sempre all’interno della rassegna parte il gruppo di lettura All you can Read. Il 22 luglio, ospiti Coma Empirico(Gabriele Villani) con il suo Venti giorni senza dio/BeccoGiallo e Gaia Favaro e Gianfranco Vitti con Montmartre edito da Lavieri.

A seguire, il 4 agosto, Sara Notaristefano con La Composizione del grigio, pubblicato da Divergenze. Per tutti coloro che acquisteranno i libri, in OMAGGIO un bicchiere di fresca birra artigianale. L’ingresso è gratuito con obbligo di prenotazione al numero whatsapp 3275480125