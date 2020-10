Palazzina di 35 abitazioni allacciata abusivamente alla rete elettrica

Proseguono senza sosta i servizi della Questura di Taranto finalizzati al contrasto dei furti di energia elettrica e gas. Il personale del Commissariato Borgo e del Commissariato di Manduria con tecnici specializzati delle compagnie fornitrici, hanno ispezionato abitazioni civili ed

esercizi commerciali.

Nei vicoli della Città vecchia sono stati scoperti quattro allacci abusivi di energia elettrica occultati nei muri perimetrali delle abitazioni attraverso un bypass artigianale che escludeva, a monte, il contatore. Al quartiere Tamburi in un panifico nel quale già in passato era stato riscontrato

un allaccio illegale, è stata trovata una derivazione dalla condotta principale della fornitura di gas che escludeva, di fatto, il contatore peraltro illecitamente rimosso. Nello stesso rione, in un appartamento di via Orsini, è stato scoperto un ulteriore allaccio abusivo di gas con collegamento ad un tubo flessibile posizionato sulla facciata esterna del palazzo, con modalità assolutamente pericolose per la pubblica incolumità.





“Nel comune di Manduria – prosegue il resoconto della Questura – i controlli hanno permesso di scoprire un vero e proprio sistema di erogazione parallela che alimentava intere palazzine, per un totale di 35 appartamenti.

L’impianto abusivo era stato congegnato ad arte, sicuramente da esperti del settore: nei pressi di un traliccio elettrico era stata creata una perfetta derivazione che escludeva la registrazione dei consumi da parte del contatore dell’ente erogatore. Le successive ispezioni hanno anche permesso di scovare alcuni appartamenti, regolarmente alimentati da corrente elettrica, ma privi del contatore e quindi con utenze del tutto ignote alla azienda erogatrice. Ingentissimo il danno economico. Secondo una stima, infatti, la derivazione risale probabilmente al 2014, mediamente ogni edificio consuma energia elettrica per un ammontare di circa 40.000 euro. Tutte le 35 persone identificate, proprietari degli appartamenti controllati, sono state denuciate all’Autorità Giudiziaria per furto di energia elettrica”.