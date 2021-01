“Papà uccidi il mostro”, un corto sul dramma di Taranto

E’ in uscita il cortometraggio “Papà uccidi il mostro” diretto e interpretato dall’attore pugliese Fabio Vasco. Il film si ispira ad una storia vera. Il riferimento, infatti, è alla vicenda Ilva. In particolare, al piccolo Federico di Taranto, morto nel 2014 per un neuroblastoma

La sceneggiatura è scritta da Antonio Mocciola. Il corto è prodotto da Mag-Movimento artistico giovanile con il patrocinio di Apulia Film Commission e distribuito da Premiere Film. Inoltre, è stato presentato a vari festival cinematografici nazionali e internazionali.





Fabio Vasco racconta il dramma di un uomo, e del suo bambino. Intere generazioni di operai, illusi e delusi dal miracolo industriale delle acciaierie italiane. Una storia d’amore, tra le fiamme degli altiforni, cornice infernale e crudele di mille vite sacrificate.