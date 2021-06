Passerella Mediterranea: arte, moda, solidarietà tra Taranto e Grottaglie

Saranno Grottaglie e Taranto ad ospitare “Passerella Mediterranea – Le spose della Magna Grecia”, dal 16 al 18 settembre prossimi. Un format promosso dall’associazione culturale “Urban Events” e dall’amministrazione comunale di Grottaglie, che ambisce ad unire ambiti

che a livello internazionale ormai viaggiano insieme: cultura, arte, moda, natura, artigianato locale e promozione del territorio.

Protagonista ancora una volta il made in Puglia ma anche le storie imprenditoriali di successo e le tradizioni che stanno scomparendo e si vogliono riportare in auge, come l’antica tessitura del bisso.





Due convegni ed un fashion show ispirato alle donne della Magna Grecia, proveranno a raccontare il territorio sotto un’altra luce, propositiva e positiva. Un progetto che nasce in sinergia con il Comune di Grottaglie e che vede il fattivo sostegno della Regione Puglia e di Puglia Promozione, il supporto del Comune di Taranto e il patrocinio dell’Ordine dei Giornalisti di Puglia, di Confindustria Taranto, settore tessile, moda e turismo,

della Fondazione Marisa Bellisario, di FederModa e Cna Puglia. Accanto ad Urban Events anche Confcommercio Taranto e Museo Diocesano di Taranto.

Si parte giovedì 16 settembre con il convegno “Gli abiti parlano: intrecci di fili. La Pinna Nobilis, la seta del mare. La moda raccontata attraverso il giornalismo” che si svolgerà nella prestigiosa sede del Mudi, il Museo diocesano di Taranto, in Città vecchia, dove si conserva un prezioso e raro arazzo in bisso, la seta del mare ricavata dalla Pinna Nobilis e lavorata per secoli dalle donne tarantine.

Venerdì 17 settembre un convegno intitolato “Il coraggio delle donne – impresa e responsabilità sociale”, che si svolgerà a Palazzo Pantaleo, sempre nella Città vecchia di Taranto. Sabato 18 settembre fashion show della maison Carmela Comes nel Castello episcopio di Grottaglie ispirato alle donne della Magna Grecia. Presentazione delle collezioni wedding

2022.