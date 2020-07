Patuanelli: Idrogeno e rilancio green per l’Ilva di Taranto

“Ho ancora negli occhi le immagini della polvere rossa che si è alzata dallo stabilimento Ilva di Taranto che, tra l’altro, in questo momento produce pochissimo e da poco lavoro. Allora è giusto che lo Stato accompagni questo momento di transizione”.

Lo ha detto il ministro dello Sviluppo Economico Stefano Patuanelli annunciando l’imminente convocazione di un tavolo nazionale della siderurgia. “Su 25 milioni di tonnellate di acciaio nel 2018-19, solo 6,5 arrivano da ciclo integrale – ha proseguito – Riteniamo, quindi, di poter fare un percorso che non è immediato, ma che prevede un’arco temporale di qualche anno, per la totale decarbonizzazione dell’area di Taranto, per dare una prospettiva diversa a quei cittadini, anche sul piano occupazionale”.





Secondo il ministro Patuanelli Taranto “può diventare l’hub dell’idrogeno nel nostro Paese in prospettiva. Stiamo lavorando per questo in totale sintonia con il commissario Timmermans con il quale abbiamo interloquito in questi giorni e che incontreremo a breve”.