Pauroso incendio a Marina di Taranto tra le ville della litoranea

Vasto incendio questo pomeriggio sulla litoranea ionica, nella zona Marina di Taranto, località Lido Checca. Le fiamme si sono sviluppate nelle campagne dove sono presenti numerose abitazioni. Il fuoco è stato alimentato dal forte vento.

Paura per i numerosi residenti della zona e per quanti si trovavano in spiaggia. L’incendio è divampato nelle ore più calde del pomeriggio. Le prime segnalazioni sono giunte ai vigili del fuoco intorno alle 15.45. Grande lavoro per i vigili del fuoco che sono intervenuti con dieci mezzi.





All’opera anche due Canadair della Protezione civile che stanno effettuando lanci per arginare l’avanzata del fuoco. I mezzi dei vigili stanno presidiando i punti più a rischio. In alcuni tratti, infatti, il fronte dell’incendio lambisce le numerose ville e residenze estive della zona. Alcune abitazioni sarebbero state sgomberate.