Pilato e Di Liddo, le stelle del nuoto in vasca a Taranto per la “Meridiana Cup”

Campioni di nuoto in vasca a Taranto. Sabato 13 e domenica 14 marzo si svolgerà il meeting di nuoto regionale “Meridiana Cup”, organizzato dalla Meridiana Nuoto Taranto SSD.

La competizione vedrà in gara centinaia di atleti tra cui alcuni grandi nomi del nuoto nazionale ed internazionale. Su tutti brilla la stella di Benedetta Pilato, tesserata con il Circolo Canottieri Aniene, ma che nella vasca della Meridiana si allena ogni giorno seguita dall’inseparabile coach Vito D’Onghia. Con mister D’Onghia, Benny è cresciuta giorno dopo giorno. Una progressione inarrestabile che ha portato la nuotatrice tarantina a conquistare in giovanissima età le vette del nuoto mondiale.





Grande attesa anche per la delfinista Elena Di Liddo (Circolo Aniene). In vasca molti giovani talenti che certamente approfitteranno di questa competizione per testare il livello di preparazione in vista di più importanti appuntamenti agonistici. (Credits: la foto a corredo di questo articolo è tratta dalla pagina Facebook di Piscina Meridiana Taranto)