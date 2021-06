Plasticaqquà, raccolta rifiuti sulla spiaggia di Porto Pirrone

Doppio appuntamento domenicale per Plasticaqquà. Il 27 giugno, dalle ore 10 alle 13 sarà attiva l’Ecolibreria di Plasticaqquà presso Parco Cimino con la consueta formula di un libro in regalo tra quelli disponibili ogni 10 bottiglie in plastica o lattine in alluminio consegnate. Per ulteriori informazioni basta consultare il seguente link: https://www.facebook.com/events/385498336239092/

Sempre domenica 27 giugno, ma nel pomeriggio, a partire dalle ore 18, verrà effettuata una raccolta rifiuti volontaria presso la spiaggia di Porto Pirrone a Leporano (TA). Più info qui https://www.facebook.com/events/312942557213854