Please Stand Up, rassegna commedy alla Quis ut Deus: il programma

Ci sono alcuni dei più noti protagonisti della stand-up comedy italiana in questa interessante rassegna nella masseria Quis ut Deus, a Crispiano, organizzata da The Comedy Club in collaborazione con le associazioni Volta la carta e Why Fai.

“Please Stand Up” (questo il titolo della rassegna) è stata aperta venerdì scorso da Filippo Giardina con il suo monologo Dieci. Seguono altri appuntamenti:





Calendario

18 giugno: FILIPPO GIARDINA

16 luglio: DANIELE FABBRI

30 luglio: FRANCESCO DE CARLO

6 agosto: LUCA RAVENNA – DANIELE TINTI – STEFANO RAPONE